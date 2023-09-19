Названы самые востребованные категории программистов в России

Почти половина (47%) вакансий для разработчиков на российском IT-рынке труда ориентирована на так называемых джуниоров, начинающих специалистов с опытом работы до трех лет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного сервиса «Яндекс Практикум», ссылаясь на результаты анализа рынка труда в IT-сфере за июнь – август 2023 года.

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По данным сервиса, больше всего компании заинтересованы в найме 1С-разработчиков, ручных тестировщиков, а также фронтенд-разработчиков: на их доли приходится 22%, 13,5% и 13% от общего числа начальных позиций соответственно.

Также спросом пользуются начинающие автоматизаторы тестирования (10%), PHP-разработчики (7%) и DevOps-инженеры (6%). Специалисты перечисленных категорий нужны везде, где есть задача автоматизации процессов: в финтехе, телекоме, e-commerce, госсекторе, IT-компаниях и не только.

Статистика «Яндекс Практикума» также показала, что потребности рынка в специалистах перечисленных профилей сохраняются также на уровнях мидл (3-6 лет опыта) и синьор (6 лет опыта и больше). В первую очередь компании ищут 1С- (18%), фронтенд- (12%) и Java-разработчиков.