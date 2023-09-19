В документе отмечается, что новые ограничительные меры в отношении Фридмана предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются им. Кроме того, бизнесмену может быть отказано в разрешении на регистрацию судов и самолетов в национальном реестре, а любые действующие регистрации могут быть отменены. Также запрещается оказание технической помощи принадлежащих ему воздушным и морским судам.