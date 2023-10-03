Более 150 компаний станут участниками форума «Сделано в России»

Более 150 компаний будут представлены на международном экспортном форуме «Сделано в России», который пройдет 19-20 октября в московском Манеже. Об этом сообщает пресс-служба форума.

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На форуме представят главные российские инновации, расширят деловые связи, обсудят новые векторы развития, наладят поддержку и обмен опытом.

«В 2022 году экспортеры столкнулись с новыми сложностями – санкции, рестрикции и ограничения для российского бизнеса. Но несмотря ни на что, бизнес находит возможности для развития и вывода своей продукции на новые рынки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо насыщенной деловой программы, гостей форума ждет обширная выставочная часть. Так, 78 российских компаний покажут на своих стендах лучшие экспортные продукты. Еще 108 представлены в электронном каталоге.

Как уточнили организаторы форума, география участников охватывает 46 регионов. При этом больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа (42 заявки), на втором месте Северо-Западный (11 заявок), замыкает тройку лидеров Сибирь (9 заявок).

Выставка поделена на кластеры: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

Отмечается, что лучшие кейсы будут отмечены 20 октября 2023 года на церемонии награждения победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года».