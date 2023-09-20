Перемещение российских компаний в Казахстан замедлилось

"В сравнении с началом 2022 года, когда количество юрлиц из РФ в нашей стране составляло лишь 8 тыс., показатель вырос в 2,3 раза. Помесячная динамика показывает, что всплески в прошлом году были как раз после начала специальной военной операции (плюс 8,3% в апреле) и объявления о частичной мобилизации (плюс 10,4% в октябре)", - отмечают авторы публикации.