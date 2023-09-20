«Алроса» приостановила продажу алмазов

Алмазодобывающая компания "Алроса" по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) приостановила распределение необработанных алмазов на сентябрь и октябрь из-за низкого спроса, говорится в официальном журнале GJEPC.

"Это решение принято на фоне опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках, что приводит к перебоям в работе фабрик и сокращению распределения ресурсов", - сообщили в GJEPC.

В письме, на которое ссылается GJEPC, "Алроса" отмечала, что в условиях продолжающейся тенденции снижения спроса это решение поможет предотвратить затоваривание запасов.

"Алроса" также призвала всех партнеров отрасли, включая алмазодобывающие компании, гранильные предприятия и розничную торговлю ювелирными изделиями, занять аналогичную ответственную позицию в отношении покупки и продажи алмазного сырья. Компания убеждена в том, что этот стратегический шаг будет способствовать оживлению алмазного рынка за счет повышения стабильности каждого звена в цепочке поставок алмазов.

ТАСС направил соответствующий запрос в "Алросу".