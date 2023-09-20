Владелец сети «Красное&Белое» стал самым прибыльным ретейлером

Чистая прибыль группы «Меркурий Ритейл Холдинг», владеющий торговыми сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», по итогам 2022 года превысила 48 млрд рублей. Это выше результата крупнейших розничных сетей — X5 Group («Перекресток» и «Пятерочка») и «Магнита», сообщает Forbes.

В структуру «Меркурий Ритейл Холдинг» входят около 30 операционных компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей и логистикой. Их суммарная прибыль в 2020 году равнялась 29,3 млрд руб., в 2021 году — 42,3 млрд руб. и в 2022 году — 55,1 млрд руб.

Для сравнения, X5 Group в прошлом году получила чистую прибыль в 45,2 млрд руб. (скорректированный результат — 47,2 млрд руб.). Чистая прибыль «Магнита» в 2022 году снизилась на 42% до 27,9 млрд рублей. При этом оборот «Меркурий Ритейл Холдинг» в 2,5 раза меньше, чем у лидеров продуктовой розницы, что обусловлено высокой маржинальностью бизнеса алкомаркетов.