В компании объяснили это проведением плановых профилактических работ, которые должны завершиться 27 сентября. В соответствии с договоренностями с китайской компанией CNPC профилактика оборудования проходит два раза в год: весной и осенью.

Ранее президент РФ Владимир Путин до 1 октября 2024 года срок запретил «Газпрому» покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с австрийской и германской компаниями OMV и Wintershall Dea, если цена будет выше установленной российским кабмином. Указ о продлении запрета опубликован на официальном портале правовой информации. Речь в документе идёт об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и ачимовских залежах Уренгойского месторождения, передает «Радиоточка НСН».