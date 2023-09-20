"АК Барс" стал первым в реестре участников исламского банкинга

Банк России включил в реестр участников эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию первую организацию - ею стал крупнейший банк Татарстана "АК Барс". Реестр опубликован на официальном сайте регулятора, сообщили в ЦБ.

В ЦБ напомнили, что эксперимент по партнерскому финансированию проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территориях четырех пилотных регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Чеченской Республики и Республики Дагестан. Регулятор считает, что "пилот" поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Закон, позволяющий начать в четырех регионах РФ эксперимент по партнерскому (исламскому) финансированию, вступил в силу 1 сентября 2023 года. Эксперимент планируется провести в четырех российских регионах в течение двух лет. В дальнейшем территория проведения и срок эксперимента могут быть расширены правительством РФ по согласованию с ЦБ.