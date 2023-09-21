Власти США отговаривали JPMorgan от закрытия канала платежей с Россией

Вашингтон просил JPMorgan не прекращать корреспондентские отношения с Россельхозбанком (РСХБ), а проявить терпение и подождать, пока Россия не даст знака о том, что будет продолжать участвовать в «зерновой сделке», сообщает Reuters.

«Это было решение JPMorgan, и на самом деле мы ясно дали понять россиянам, что, если бы они могли продемонстрировать признаки возвращения к сделке, было бы намного легче сохранить эту платежную систему живой», — заявил глава Бюро по координации санкций Госдепа Джеймс О’Брайен.

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По его словам, американский банк принял такое решение, основываясь на деловых и репутационных факторах.

Ранее стало известно, что действовавшие в рамках «зерновой сделки» специальные корреспондентские отношения между Россельхозбанком (РСХБ) и американским JPMorgan перестали работать со 2 августа 2023 года.

РСХБ был отключен от системы SWIFT еще в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. При этом ни ЕС, ни Минфин США не накладывали на банк блокирующих санкций. В случае с РСХБ ограничения касаются операций физических и юридических лиц с долговыми обязательствами и акционерным капиталом. Переподключение РСХБ к SWIFT являлось одним из условий со стороны России по продолжению «зерновой сделки». Российская сторона также предлагала восстановить корреспондентские связи РСХБ с зарубежными кредитными организациями.

Минфин США в начале 2023 года дал JPMorgan разрешение на обработку платежей для Россельхозбанка, писал Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства называли это «временным соглашением» и не считали полной заменой системы SWIFT. OFAC попросил проводить «ограниченные и тщательно контролируемые» транзакции и только в рамках сделки по экспорту сельскохозяйственной продукции.