Российским нефтяникам резко подняли зарплаты

Работникам российской нефтегазовой отрасли резко подняли зарплаты — средний доход таких специалистов за год взлетел на 28 процентов и превысил 145 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

«Рынок труда в сфере растет соизмеримо темпам наращивания производственных мощностей», — отмечается в документе.

За 12 месяцев число вакансий в сегменте добычи нефти и газа выросло в 2,2 раза.

Больше всего выросла потребность компаний в машинистах технологического насоса — в 4,3 раза. Им стали предлагать зарплаты на 32 процента больше, чем годом ранее, в среднем 180 206 рублей. Число вакансий инженеров выросло в 3,9 раза, а предлагаемый заработок — на 21 процент, до 224 844 рублей. Также существенно вырос спрос на бурильщиков (в 3,1 раза) и сварщиков (в 2,7 раза). В целом зарплаты в отрасли достигают полумиллиона рублей в зависимости от квалификации, опыта и профессии сотрудника.

Аналитики отмечают, что обычно работодатели в нефтегазовой сфере ищут сотрудников с опытом работы от трех лет, но в текущих условиях они «прекрасно понимают специфику рынка труда» и зачастую готовы брать на работу людей без опыта и студентов.