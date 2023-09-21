Греф объявил о повышении ставок по вкладам Сбера

Повышение ставок по ряду вкладов Сбера произойдет с 25 сентября. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, пишет ТАСС.

15 сентября Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых. За месяц до этого, на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, регулятор повысил ставку с 8,5 до 12 %. Решение было принято для «ограничения рисков для ценовой стабильности».

По словам Германа Грефа, Сбер поднимет как базовые ставки по вкладам, так и по ипотеке.

«Базовые ставки по ипотеке мы поднимаем сегодня на 0,5 процентного пункта, и с завтрашнего дня они вступают в силу. Затем по отдельным более популярным линейкам мы будем еще поднимать на 0,3-0,4 процентного пункта ставки по депозитам», - пояснил председатель правления Сбербанка.

Он подчеркнул, что кредитная организация «реагирует вслед за рынком».

«Ставки по депозитам [будут подняты] с 25 сентября», - отметил Греф.