"РТ-инвест" ведет переговоры с китайскими поставщиками для ЗЭУ в Казани

При строительстве завода по энергетической утилизации отходов в Казани может быть использовано китайское оборудование. Ведутся переговоры с поставщиками, сообщила журналистам вице-премьер России Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Казань.

"По данным компании "РТ-инвест", строительная готовность объекта составляет примерно 24-25%. То есть фактически все работы с возведением коробки самого здания закончены. Но есть проблемы с оборудованием, поскольку санкционное давление не позволяет продолжать с западными компаниями какие-либо коммерческие отношения. Компания "РТ-инвест" ведет переговоры с китайскими партнерами, которые, по заявлениям компании, дают те же технологические решения, что и западные", - рассказала она.

Строительство завода по энергетической утилизации отходов в Казани началось в 2017 году. Изначально его планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, однако пандемия COVID-19 замедлила процесс строительно-монтажных работ и увеличила сроки согласования условий на поставку оборудования. Сегодня на объекте в Казани работы ведутся в соответствии с утвержденным планом. Срок начала поставки мощности ЗЭУ перенесли на декабрь 2024 года в связи с экономическими санкциями, введенными против России.