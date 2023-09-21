Сеть МТС начала восстанавливаться в Ростовской области после сбоя

Голосовые вызовы и мобильный интернет начали восстанавливаться у абонентов МТС в Ростовской области после аварии на сети оператора, передает корреспондент ТАСС.

Часть абонентов МТС в Ростовской области, которые 21 сентября около полудня остались без голосовых вызовов и мобильного интернета, сообщают о восстановлении работы оператора после аварии на сети. В частности, как сообщали в соцсетях, звонки были недоступны у некоторых абонентов в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае и Адыгее.