Банки выступили против планов ЦБ создать новых платежных игроков

Банки и торговые площадки заявили о рисках планов Центробанка создать новых игроков на платежном рынке, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) властям. В банках считают, что это может привести к росту объемов мошенничества и отмывания денег.

ЦБ подготовил законопроект, разрешающий финтех-компании, страховщикам, брокерам, микрофинансовым организациям, ломбардам и другим игрокам предоставлять услуги по приему платежей.

ЦБ планирует вести за НППУ (небанковскими поставщиками платежных услуг) надзор, создав специальный реестр. Игроков поделят на два типа: с капиталом минимум пять миллионов рублей и капиталом от 50 миллионов. Первые смогут лишь проводить денежные переводы по поручению клиентов, вторые - осуществлять платежи с открытием электронных кошельков.

В ЦБ рассчитывают, что такое нововведение будет развивать конкуренцию на платежном рынке, повысит качество услуг и сделает их дешевле.

В Думу документ пока не внесен.

В АБР увидели в законопроекте риски для национальной платежной системы, угрозу снижения качества услуг по денежным переводами, риски роста мошенничества и отмывания денег.

Письмо властям также направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В организации призвали к «дополнительной проработке» документа, так как опасаются, что маркетплейсы попадут под регулирование и будут вынуждены менять бизнес-модель, отключая проведение платежей.