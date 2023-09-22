Новый владелец Decathlon в РФ подал заявку на регистрацию бренда

Компания "АРМ", в собственность которой вскоре перейдет бизнес спортивного ретейлера Decathlon в РФ, подала заявку на регистрацию бренда All Do Sport (ADS), следует из данных Роспатента.

Аббревиатура запрошенного "АРМ" торгового знака ADS созвучна с биржевым тикером на европейских торговых площадках немецкой группы компаний Adidas - ADS. Заявка на новый бренд находится на стадии формальной экспертизы.

В российский портфель Decathlon входят 35 магазинов и склад. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций уже одобрила сделку по продаже этого бизнеса компании "АРМ" (также владеет франшизой Mango). Однако пока портфель не перешел под управление российской компании, согласно данным платформы СПАРК.

При этом открытие обновленных магазинов спорттоваров Decathlon в РФ после смены управления ожидается к концу этой осени, сообщал ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.