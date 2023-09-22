Генпрокуратура проверит Wildberries на предмет продажи вейпов

Депутат Госдумы и замруководителя межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз Султан Хамзаев запросил у генерального прокурора Игоря Краснова проверку Wildberries на предмет продажи вейпов и подобной продукции.

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В своём сообщении Хамзаев отмечает, что в интернет-магазине «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения», при том что продажа такой продукции запрещена в России.

Политик просит генпрокурора «принять установленные законом меры реагирования», если подтвердится факт продажи вейпов и подобной продукции. В случае обнаружения «запрещёнки» магазину грозит штраф в размере 600 тысяч рублей.