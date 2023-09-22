На самолетах American Airlines нашли контрафактные запчасти
Американская авиакомпания American Airlines обнаружила на своих самолетах «ненадлежащим образом сертифицированные запчасти» от британского поставщика AOG Technics. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что American Airlines «присоединилась к растущему числу перевозчиков по всему миру», обнаруживших контрафактные детали. В United Airlines (UAL) сообщили о найденных сомнительных деталях ранее на этой неделе, а в Southwest Airlines заявили о контрафактных запчастях в августе.
«Благодаря работе внутреннего аудита, а также сотрудничеству с нашими поставщиками мы выявили несертифицированные компоненты на небольшом количестве самолетов», - заявил представитель American Airlines.
Он подчеркнул, что все эти лайнеры были немедленно выведены из эксплуатации для замены запчастей.
В United Airlines сообщили MarketWatch, что речь идет о деталях, установленных на двигателях самолетов.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ранее предупредило, что британский поставщик запчастей AOG Technics продал компании TAP Maintenance & Engineering, занимающейся ремонтом и техобслуживанием самолетов, неутвержденные детали втулок (полые трубки, предназначенные для вращения деталей без использования смазочных материалов). В FAA заявили, что речь идет о тысячах контрафактных деталей.