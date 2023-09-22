На самолетах American Airlines нашли контрафактные запчасти

Американская авиакомпания American Airlines обнаружила на своих самолетах «ненадлежащим образом сертифицированные запчасти» от британского поставщика AOG Technics. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство отмечает, что American Airlines «присоединилась к растущему числу перевозчиков по всему миру», обнаруживших контрафактные детали. В United Airlines (UAL) сообщили о найденных сомнительных деталях ранее на этой неделе, а в Southwest Airlines заявили о контрафактных запчастях в августе.

«Благодаря работе внутреннего аудита, а также сотрудничеству с нашими поставщиками мы выявили несертифицированные компоненты на небольшом количестве самолетов», - заявил представитель American Airlines.

Он подчеркнул, что все эти лайнеры были немедленно выведены из эксплуатации для замены запчастей.

В United Airlines сообщили MarketWatch, что речь идет о деталях, установленных на двигателях самолетов.