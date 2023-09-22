«Евразийский инвестиционный форум» пройдет 30 сентября в Москве

О мероприятии

Евразийский бизнес-форум — 8-часовое мероприятие для малого, среднего бизнеса и инвесторов. Вы полностью погрузитесь в мир инвестиций и актуальных бизнес-решений при поддержке государства, фондов и банков.

Вас ждут топовые спикеры с актуальными темами. Вы получите возможность представить свои проекты инвесторам и фондам. А профессиональные инвесторы найдут интересный бизнес-проект. Мы собираем малый и средний бизнес, фонды и банки, чтобы показать в рамках нашего мероприятия как можно вырасти. Площадка для объединения интересов инвесторов, бизнеса, банков и государства.