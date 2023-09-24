Рабочие Финляндии выйдут на акции против правительства
Профсоюзы Финляндии готовятся провести несколько акций против правительства страны из-за планируемых сокращений, передает YLE, ссылаясь на Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK.
По данным издания, первая акция пройдет 26 сентября.
Объединение включает в себя рабочих из 17 профсоюзов, включая промышленный и публичный сектора, а также сферы транспорта, услуг, логистики, строительства и культуры. Оно выступает против реформ, ухудшающих положение наемных работников. В частности, речь идет об упрощении процедуры увольнения и изменении оплаты больничного.
Предполагается, что акции будут происходить три раза в неделю в течение следующих трех недель.
До этого председатель профсоюза сотрудников полиции Рома Катинене заявила, что в дни проведения в Вильнюсе саммита НАТО полиция Литвы не намерена отказываться от плана организовать акцию протеста из-за низкой оплаты труда и чрезмерной служебной нагрузки.