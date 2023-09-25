Бизнес Candy в России хотят закрыть

Китайский производитель бытовой техники Haier Group принял решение о ликвидации российского юрлица принадлежащей ему итальянской компании Candy — ООО «Канди С.Н.Г.». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник.

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Меру решили принять из-за «низкой прибыльности». Отмечается, что часть работников предприятия в Кирове уволят, а часть будет переведена в Haier.

По словам собеседника газеты, производство бытовой техники Candy в Кирове приостановили, поскольку завод «должен был работать в том числе и на Европу».

Он уточнил, что из-за конфликта на Украине и санкционной волны производство не превышало 300–400 тыс. единиц техники в год. При этом, как заявил собеседник, ожидалось, что предприятие будет выпускать до 1 млн единиц.

Весной газета сообщила, что руководство завода бытовой электроники Candy «Веста» в Кирове приняло решение приостановить производство.