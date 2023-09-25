Mixin Network подверглась взлому на $200 млн

Сообщение компании SlowMist, которая специализируется на безопасности в сфере блокчейна, о взломе на сумму около $200 млн, было подтверждено командой блокчейн-сервиса Mixin Network, передает РБК.

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По словам представителей проекта, базу данных поставщика облачных услуг Mixin Network атаковали хакеры. Это повлекло за собой потерю «части активов в основной сети». Компания уточнила, что затронутые средства составляют примерно $200 млн.

Mixin Network является бесплатной и быстродействующей одноранговой транзакционной сетью для цифровых активов, предназначенной для решения масштабируемости блочной цепи.

Цена 100 крупнейших активов в сети Mixin Network - чуть более $1,1 млрд, следует из ежемесячного отчета за июль.