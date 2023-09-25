Активы Volvo в РФ передали российскому инвестору

Сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в РФ не включала опцион на обратный выкуп. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

В начале сентября активы автоконцерна Volvo в РФ были переданы российскому инвестору. В Минпромторге РФ тогда сообщили о том, что ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера.