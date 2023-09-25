«Почта России» ответила на заявление Матвиенко о финансовой дыре

«Почта России» ответила на заявление Валентины Матвиенко о финансовой дыре
В начале года положение компании было крайне непростым, однако за шесть месяцев удалось в три раза сократить убыток от операционной деятельности. С таким заявлением выступил глава «Почты России» Михаил Волков. Его слова приводит пресс-служба компании. Он отметил, что около 27 тысяч почтовых отделений расположены в сельских и удалённых населённых пунктах.
«Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — подчеркнул Волков.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в «Почте России». Она призвала к тщательному анализу ситуации.