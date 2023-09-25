Candy прокомментировала сообщения об уходе из России

Итальянский бренд бытовой техники Candy, который принадлежит китайскому производителю Haier, продолжает работу в России. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«На текущий момент бренд Candy продолжает свое существование в России, реализация товаров и поддержка продолжаются в прежнем режиме», — сказали там.

Также информацию о ликвидации завода, где производят продукцию бренда в РФ, опровергли власти Кировской области. Кроме того зампред правительства региона Михаил Сандалов подчеркнул, что сокращения на предприятии не планируется.