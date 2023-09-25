Candy прокомментировала сообщения об уходе из России

Candy продолжает работу в РФ
Итальянский бренд бытовой техники Candy, который принадлежит китайскому производителю Haier, продолжает работу в России. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.
«На текущий момент бренд Candy продолжает свое существование в России, реализация товаров и поддержка продолжаются в прежнем режиме», — сказали там.
Также информацию о ликвидации завода, где производят продукцию бренда в РФ, опровергли власти Кировской области. Кроме того зампред правительства региона Михаил Сандалов подчеркнул, что сокращения на предприятии не планируется.
Ранее появились сообщения, что Haier ликвидирует юрлицо Candy в РФ. Указывалось, что выручка бренда после начала СВО на Украине стала падать, поскольку объем выпуска техники на заводе в Кирове был рассчитан в том числе на рынок Евросоюза.