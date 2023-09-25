В «Почте России» отреагировали на заявление Матвиенко о финансовой дыре
Финансовое положение «Почты России» в начале 2023 года было очень сложным, заметил глава организации Михаил Волков. Он добавил, что за шесть месяцев компании удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, пишет РБК.
В понедельник, 25 сентября, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. Она добавила, что следует тщательно проанализировать ситуацию в компании, разработать «правильную финансовую модель существования».
Волков отметил, что компания значительно сократила убытки от операционной деятельности, вновь открыла ряд отделений, отчасти решила кадровый вопрос.
Вместе с тем, признал глава «Почты России», ситуация в целом остается очень напряженной.
По его словам, расположенные в сельских и удаленных населенных пунктах 27 тыс. почтовых отделений имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию.
Эти отделения, констатировал Волков, нужны людям, требуются государству, но для их содержания требуется системная поддержка.