В «Почте России» отреагировали на заявление Матвиенко о финансовой дыре

Финансовое положение «Почты России» в начале 2023 года было очень сложным, заметил глава организации Михаил Волков. Он добавил, что за шесть месяцев компании удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, пишет РБК.

В понедельник, 25 сентября, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. Она добавила, что следует тщательно проанализировать ситуацию в компании, разработать «правильную финансовую модель существования».

Волков отметил, что компания значительно сократила убытки от операционной деятельности, вновь открыла ряд отделений, отчасти решила кадровый вопрос.

Вместе с тем, признал глава «Почты России», ситуация в целом остается очень напряженной.

По его словам, расположенные в сельских и удаленных населенных пунктах 27 тыс. почтовых отделений имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию.