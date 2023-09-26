Daimler ликвидировал российскую автобусную сервисную «дочку» EvoBus

Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют о том, что автобусная сервисная «дочка» EvoBus (ООО «ЕвоБус Русслэнд») была ликвидирована немецким автоконцерном Daimler AG, передает «Интерфакс».

Компания работала на российском рынке с 1999 года. Деятельность фирмы прекратилась 25 сентября, следует из данных реестра.

Подразделение EvoBus GmbH основали в 1995 году. Оно отвечает за автобусный бизнес немецкого концерна на рынке Европы.

ООО «"ЕвоБус" Русслэнд» зарегистрировали в российской столице в 1999 году. У компании был филиал в Подмосковье.

Организация представляла на местном рынке торговые марки Mercedes-Benz и Setra. Она также осуществляла поставки запчастей и занималась сервисным обслуживанием.

В прошлом году было зафиксировано падение выручки российской «дочки» EvoBus - до 354 млн рублей. Годом ранее она составляла 661 млн рублей.