Daimler ликвидировал российскую автобусную сервисную «дочку» EvoBus
Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют о том, что автобусная сервисная «дочка» EvoBus (ООО «ЕвоБус Русслэнд») была ликвидирована немецким автоконцерном Daimler AG, передает «Интерфакс».
Компания работала на российском рынке с 1999 года. Деятельность фирмы прекратилась 25 сентября, следует из данных реестра.
Подразделение EvoBus GmbH основали в 1995 году. Оно отвечает за автобусный бизнес немецкого концерна на рынке Европы.
ООО «"ЕвоБус" Русслэнд» зарегистрировали в российской столице в 1999 году. У компании был филиал в Подмосковье.
Организация представляла на местном рынке торговые марки Mercedes-Benz и Setra. Она также осуществляла поставки запчастей и занималась сервисным обслуживанием.
В прошлом году было зафиксировано падение выручки российской «дочки» EvoBus - до 354 млн рублей. Годом ранее она составляла 661 млн рублей.
Фирма также отразила 187 млн рублей убытка против прибыли в позапрошлом году.