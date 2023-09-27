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«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров почти половину своих самолетов

Авиакомпанией «Аэрофлот» были выведены дополнительные 18 самолетов из Бермудского реестра, что привело к общему числу дерегистрированных самолетов в 120 бортов, что составляет 45% от импортного парка. Об этом стало известно из данных реестра Бермудских островов (BCAA).

«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров почти половину своих самолетов
© РИА Новости

«В сентябре „Аэрофлот“ вывел из Бермудского реестра еще 18 самолетов группы, доведя их общее количество до 120 бортов (это 45% от всего импортного парка)», — передает данные реестра «Известия». Там добавили, что в результате дерегистрации, «Аэрофлот» сможет гибче управлять своим парком, однако эксперты указывают на затруднения в открытии новых международных направлений на этих самолетах.

На текущий момент общее количество дерегистрированных самолетов иностранного производства составляет 120, подтверждено представителем авиакомпании. Среди них есть Boeing 737 — 55 штук, Boeing 777 — 22, Airbus A319 — 15, Airbus A330 — 11, Airbus A320 — 9, Airbus A321 — 5 и Airbus A350 — 3. Из 18 дебермудизированных самолетов, только 11 предварительно принадлежали лизингодателю Aercap, заключили в газете.

Перерегистрация авиатехники связана с санкциями Запада, введенных против отечественных авиакомпаний. Большинство самолетов у российских перевозчиков было взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет регистрировать права на лизинговые иностранные самолеты у российских авиакомпаний, передает РАПСИ.

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