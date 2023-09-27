«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров почти половину своих самолетов

Авиакомпанией «Аэрофлот» были выведены дополнительные 18 самолетов из Бермудского реестра, что привело к общему числу дерегистрированных самолетов в 120 бортов, что составляет 45% от импортного парка. Об этом стало известно из данных реестра Бермудских островов (BCAA).

«В сентябре „Аэрофлот“ вывел из Бермудского реестра еще 18 самолетов группы, доведя их общее количество до 120 бортов (это 45% от всего импортного парка)», — передает данные реестра «Известия». Там добавили, что в результате дерегистрации, «Аэрофлот» сможет гибче управлять своим парком, однако эксперты указывают на затруднения в открытии новых международных направлений на этих самолетах.

На текущий момент общее количество дерегистрированных самолетов иностранного производства составляет 120, подтверждено представителем авиакомпании. Среди них есть Boeing 737 — 55 штук, Boeing 777 — 22, Airbus A319 — 15, Airbus A330 — 11, Airbus A320 — 9, Airbus A321 — 5 и Airbus A350 — 3. Из 18 дебермудизированных самолетов, только 11 предварительно принадлежали лизингодателю Aercap, заключили в газете.