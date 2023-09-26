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Минтруд предложил выплачивать компаниям до 140 тысяч рублей за наем инвалидов

Минтруд предложил расширить программу субсидирования найма, благодаря этому работодатели при трудоустройстве инвалидов смогут получить господдержки на сумму до 6 минимальных размеров оплаты труда, или до 140 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 26 сентября на портале нормативных правовых актов.

Минтруд предложил выплачивать компаниям до 140 тыс. рублей за наем инвалидов
© Парламентская газета

Согласно документу, дополнительные меры господдержки будут применяться в случае трудоустройства инвалида сверх региональной квоты и при их приеме на работу на предприятия и ИП, где учредителем является инвалид или общественные организации инвалидов.

В первом случае предприятие сможет получить 4,5 МРОТ (около 105 тысяч рублей) на каждого работника, причем выплаты произойдут в несколько этапов. Первый платеж в размере 1 МРОТ придет через месяц после трудоустройства, второй в размере 1,5 МРОТ поступит через 3 месяца, а третий (2 МРОТ) — через полгода.

А во втором случае компания сможет рассчитывать на сумму до 6 минимальных размеров оплаты труда, или около 140 тысяч рублей. сумма также будет выплачена последовательна в размере 1 МРОТ, 2 МРОТ, 3 МРОТ.