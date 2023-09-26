Минтруд предложил выплачивать компаниям до 140 тыс. рублей за наем инвалидов

Минтруд предложил расширить программу субсидирования найма, благодаря этому работодатели при трудоустройстве инвалидов смогут получить господдержки на сумму до 6 минимальных размеров оплаты труда, или до 140 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 26 сентября на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, дополнительные меры господдержки будут применяться в случае трудоустройства инвалида сверх региональной квоты и при их приеме на работу на предприятия и ИП, где учредителем является инвалид или общественные организации инвалидов.

В первом случае предприятие сможет получить 4,5 МРОТ (около 105 тысяч рублей) на каждого работника, причем выплаты произойдут в несколько этапов. Первый платеж в размере 1 МРОТ придет через месяц после трудоустройства, второй в размере 1,5 МРОТ поступит через 3 месяца, а третий (2 МРОТ) — через полгода.