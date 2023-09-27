Торговые сети выступили против онлайн-торговли алкоголем в России

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Group, «Ашан», «Дикси», Metro) выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо АКОРТ в Минпромторг.

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В своем письме АКОРТ заявила, что онлайн-продажи алкоголя остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом», запуск которого создает риски для потребителей.

В АКОРТ подчеркнули, что сейчас у совершеннолетних покупателей нет проблем с «физической доступностью легальной, оригинальной и безопасной алкогольной продукции» - это можно сделать через самовывоз, в том числе с использованием сайтов магазинов, где указан ассортимент спиртного. Покупатель может заказать алкоголь онлайн и забрать его из магазина, подтвердив возраст на кассе.

В АКОРТ считают, что легализация интернет-покупок алкоголя повысит риска покупки фальсификата: резко вырастет количество сайтов, продающих спиртное онлайн, а эффективных механизмов блокировки нелегальной и контрафактной продукции в интернете сейчас нет.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, «СберМаркет», Ozon, Wildberries и другие) с этим поспорили, отметив, что продажа любого товара в интернете прозрачнее, чем офлайн-торговля, так как в интернете остается цифровой след.

«Пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки», - подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.