Торговые сети выступили против онлайн-торговли алкоголем в России
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Group, «Ашан», «Дикси», Metro) выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо АКОРТ в Минпромторг.
В своем письме АКОРТ заявила, что онлайн-продажи алкоголя остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом», запуск которого создает риски для потребителей.
В АКОРТ подчеркнули, что сейчас у совершеннолетних покупателей нет проблем с «физической доступностью легальной, оригинальной и безопасной алкогольной продукции» - это можно сделать через самовывоз, в том числе с использованием сайтов магазинов, где указан ассортимент спиртного. Покупатель может заказать алкоголь онлайн и забрать его из магазина, подтвердив возраст на кассе.
В АКОРТ считают, что легализация интернет-покупок алкоголя повысит риска покупки фальсификата: резко вырастет количество сайтов, продающих спиртное онлайн, а эффективных механизмов блокировки нелегальной и контрафактной продукции в интернете сейчас нет.
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, «СберМаркет», Ozon, Wildberries и другие) с этим поспорили, отметив, что продажа любого товара в интернете прозрачнее, чем офлайн-торговля, так как в интернете остается цифровой след.
«Пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки», - подчеркнул президент АКИТ Артем Соколов.
Весной 2023 года правительственная комиссия одобрила проведение эксперимента по онлайн-торговле российским вином через «Почту России». Эксперимент проведут с 1 ноября 2023-го по 31 июля 2026 года. Сначала покупать вино онлайн смогут только жители Москвы и Подмосковья. «Почта России» будет доставлять заказы домой или в почтовое отделение. Чтобы получить алкоголь, покупателю нужно будет подтвердить возраст по паспорту или через «Госуслуги».