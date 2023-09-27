Wildberries начал продажи электроинструмента под СТМ

Маркетплейс Wildberries начал продажи электроинструментов под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Пока в ассортименте бренда 17 наименований, среди которых есть сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели, перфораторы и другое. В ближайшие недели линейку продукции планируют расширить: в ней появятся еще около 30 товаров, в том числе шуруповерты, лобзики, нивелиры и прочее.

В Wildberries отметили, что при принятии решений о расширении продукции СТМ опираются на обратную связь покупателей и их запросы. По информации площадки, сегмент электрооборудования и инструментов для ремонта занимает лидирующие позиции по темпам роста продаж.

Напомним, что ранее компания уже запустила продажи кондиционеров, сплит-систем и холодильников RAZZ. В некоторых регионах России также доступны к покупке варочные панели, а скоро в ассортименте должны появиться посудомоечные машины и духовые шкафы.