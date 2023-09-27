Wildberries начал продажи электроинструмента под СТМ
Маркетплейс Wildberries начал продажи электроинструментов под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Пока в ассортименте бренда 17 наименований, среди которых есть сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели, перфораторы и другое. В ближайшие недели линейку продукции планируют расширить: в ней появятся еще около 30 товаров, в том числе шуруповерты, лобзики, нивелиры и прочее.
В Wildberries отметили, что при принятии решений о расширении продукции СТМ опираются на обратную связь покупателей и их запросы. По информации площадки, сегмент электрооборудования и инструментов для ремонта занимает лидирующие позиции по темпам роста продаж.
Напомним, что ранее компания уже запустила продажи кондиционеров, сплит-систем и холодильников RAZZ. В некоторых регионах России также доступны к покупке варочные панели, а скоро в ассортименте должны появиться посудомоечные машины и духовые шкафы.
В Wildberries рассказывали, что производство и сборка техники RAZZ проходит в России и КНР на предприятиях, которые сотрудничают с маркетплейсом на контрактной основе.