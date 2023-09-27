В РФ сообщили о проблемах авиакомпаний с выкупом иностранных самолетов

Две российские авиакомпании — «Уральские авиалинии» и iFly — до сих пор не смогли заплатить западным лизингодателям за выкуп самолетов из-за задержки госфинансирования, сообщил «Коммерсантъ».

Эти перевозчики стали первыми из частного сектора, кому удалось согласовать с властями получение средств из ФНБ — в общей сложности им должны были перечислить около 50 миллиардов рублей за страховое урегулирование по 22 самолетам. Средства должны были поступить «до двадцатых чисел сентября», однако по состоянию на вечер 26 сентября этого так и не произошло.

При этом, лицензии американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на проведение выплат российскими перевозчиками действуют до конца сентября — у них остается всего три дня для закрытия сделок.

Как сообщил газете источник в правительстве, авиакомпании боятся просрочки лицензий. При этом, по его словам, Минэкономики и Минфин «провели весь комплекс необходимых работ и согласований, задержки с их стороны нет». Собеседник издания в Минтрансе допустил, что переводы задерживаются «из-за бюрократических процедур».