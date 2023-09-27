Binance уходит из России
Криптовалютная биржа Binance приняла решение уйти из России и продать российский бизнес компании CommEX, передает ТАСС. Соответствующее заявление также опубликовано на сайте блокчейн-системы.
В сообщении говорится, что с целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Также биржа отметила, что все активы текущих российских пользователей сейчас в безопасности и надежно защищены.
Уточняется, что в течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в РФ. По словам представителей биржи, для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователями во время переходного перехода будут приложены все усилия.
Также сообщается, что у Binance не будет права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
Binance - криптовалютная биржа, которая является крупнейшей в мире по ежедневному объему торгов криптовалютами. Компания была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах.