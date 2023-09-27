Binance уходит из России

Криптовалютная биржа Binance приняла решение уйти из России и продать российский бизнес компании CommEX, передает ТАСС. Соответствующее заявление также опубликовано на сайте блокчейн-системы.

В сообщении говорится, что с целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу процесс отключения займет до одного года. Также биржа отметила, что все активы текущих российских пользователей сейчас в безопасности и надежно защищены.

Уточняется, что в течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в РФ. По словам представителей биржи, для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователями во время переходного перехода будут приложены все усилия.

Также сообщается, что у Binance не будет права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.