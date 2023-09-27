Власти США подали в суд на Amazon по обвинению в монополизме

«Это крупное антимонопольное дело. Оно касается двух различных аспектов бизнеса Amazon — того, как гигант электронной коммерции продает товар, и того, как работает с продавцами. Лина Хан, председатель FTC, будучи студенткой юридического факультета Йельского университета, написала свой известный юридический обзор. В нем она говорила о деловой практике Amazon и действующем антимонопольном законодательстве, которое не справляется с новыми вызовами. Это дело станет проверкой некоторых из ее заявлений и покажет, как сейчас существовать компаниям вроде Amazon при правовой базе, созданной много лет назад. Также это будет проверкой для Хан как юриста и Amazon как компании».