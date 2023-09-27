Власти США подали в суд на Amazon по обвинению в монополизме
Федеральная торговая комиссия США (FTC) и генеральные прокуроры нескольких штатов подали иск на онлайн-гиганта Amazon, сообщает Reuters. Компанию обвиняют в том, что она не дает развиваться конкурентам, завышает цены и навязывает дополнительные услуги.
Amazon, со своей стороны, говорит, что с обвинениями не согласна и что торговая комиссия «радикально отошла от миссии по защите потребителей и конкуренции». В Amazon уверены, что «иск приведет к повышению цен и замедлению поставок, а также нанесет ущерб бизнесу».
У главы Федеральной торговой комиссии давний интерес к ретейлеру, и это дело будет прецедентным, говорит журналист Bloomberg Анна Эджертон:
«Это крупное антимонопольное дело. Оно касается двух различных аспектов бизнеса Amazon — того, как гигант электронной коммерции продает товар, и того, как работает с продавцами. Лина Хан, председатель FTC, будучи студенткой юридического факультета Йельского университета, написала свой известный юридический обзор. В нем она говорила о деловой практике Amazon и действующем антимонопольном законодательстве, которое не справляется с новыми вызовами. Это дело станет проверкой некоторых из ее заявлений и покажет, как сейчас существовать компаниям вроде Amazon при правовой базе, созданной много лет назад. Также это будет проверкой для Хан как юриста и Amazon как компании».
Сегодня на Amazon приходится 38% всей онлайн-торговли в Америке и почти 60% семей США имеют учетную запись Amazon Prime.