Названа предполагаемая дата открытия магазинов Decathlon в России

Магазины Decathlon могут начать работу в России уже 15 ноября, решены практически все юридические вопросы. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным издания, магазины спортивной сети откроются под названием AllDoSport.

Предположительно, удалось найти отечественного партнера торговой сети — им стала компания ООО «АРМ».

Ожидается, что именно этому юридическому лицу передадут 35 магазинов бывшего «Декатлона» и фирменный склад «Бетонка».

Как отметили в СМИ, новый владелец обязан сохранить рабочие места 909 сотрудникам.

«Получено окончательное разрешение профильной правительственной комиссии. Все документы подписаны», — уточнил собеседник канала.

В будущем ожидаются поставки из Китая и в рамках параллельного импорта из других стран.