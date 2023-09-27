В Польше начался дефицит топлива из-за дешевизны

Польская государственная нефтяная компания Orlen призвала поляков воздержаться от скупки топлива на фоне сообщений о нехватке дизеля на некоторых АЗС. Проблемы вызваны политикой Orlen по удержанию низких цен на топливо перед парламентскими выборами 15 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за опасений роста цен после выборов растет спрос на бензин и дизель, который в Польше дешевле, чем в соседних странах. BP, Mol и Shell фиксируют повышенный спрос и следят за ситуацией. Shell ввела лимит в 100 литров для покупок на некоторых АЗС в Польше. В BP назвали ситуацию «требовательной».

Брокерская компания Trigon Dom Maklerski SA считает, что Orlen не сможет долго удерживать низкие цены и после выборов вынужден будет существенно их повысить. Компания контролирует 65% топливного рынка Польши.