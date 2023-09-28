США подозревает швейцарский банк в нарушении антироссийских санкций

Министерство юстиции США приступило к расследованию против швейцарского банка Credit Suisse Group, так как подозревают его в помощи клиентам из России по обходу западных санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает РБК.

Как говорится в публикации, следствие в данный момент находится на ранней стадии, поэтому официально предъявить обвинения банку Credit Suisse Group нельзя. Однако следователи уже запросили данные о счетах российских клиентов, попавших в санкционные списки. Анализу подвергнется информация за последние несколько лет, уточняет Bloomberg.

Один из собеседников агентства уточнил, что объектом расследования стал период с 2014 года, когда против РФ ввели международные ограничения за присоединение Крыма.