Итальянский бренд одежды OVS решил вернуться в Россию

Итальянская одёжная сеть OVS решила вернуться в Россию. Первая точка продаж семейного формата площадью 780 м2 откроется в ноябре 2023 года в торгцентре «Vegas Крокус Сити». Об этом сообщает «Коммерсант».

В OVS рассказали изданию, что в этом году планируется открытие семи магазинов бренда, а к концу 2025 года — до 50 точек продаж по всей России. Развитием бренда в РФ занимается дистрибутор Smart Casual Group.

Ранее сообщалось, что в 2023 году OVS планировала развивать в России формат магазинов детской одежды OVS Kids. Однако компания пересмотрела эту концепцию, добавив мужскую и женскую одежду.