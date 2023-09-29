ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях

"С 29 сентября ВТБ повышает максимальную доходность по депозитам в рублях на 2 п.п. Вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых в зависимости от срока и типа продукта. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в банк, максимальная доходность составит 14% годовых", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что получить ставку в 14% можно будет в случае, если клиент переведет пенсию в ВТБ до 30 ноября и получит первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно. Надбавка в 1% будет в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет.