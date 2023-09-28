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«Газпром» объяснил резкое сокращение поставок на все рынки

Поставки российского газа на внутренний и внешний рынки сократились в первой половине 2023 года на 26,5 процента, составив 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее. Данные приводит РИА Новости со ссылкой на отчет «Газпрома».

«Газпром» объяснил резкое сокращение поставок на все рынки
© globallookpress.com

Добыча в указанный период также резко уменьшилась на сопоставимые 24,7 процента, до 179,5 миллиарда кубометров, а по нефти и газовому конденсату показатель вырос на 8,8 процента, до 36,31 миллиона тонн.

В компании объяснили такую динамику воздействием погодных, экономических и политических факторов. С погодными условиями там связали сокращение поставок на российский рынок, сказалась более мягкая, чем в 2022-м зима. Экспорт сократился в первую очередь из-за потери существенной части европейского рынка. В Европе стали потреблять меньше российского газа из-за замедления экономики, больших запасов топлива и ухудшения отношений с Москвой.

При этом в «Газпроме» подчеркнули, что поставки трубопроводного газа в Китай регулярно осуществлялись с превышением контрактных обязательств. Ранее 28 сентября стало известно, что после завершения профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири», ведущем в страну, по нему возобновили прокачку газа.

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