«Газпром» объяснил резкое сокращение поставок на все рынки

Поставки российского газа на внутренний и внешний рынки сократились в первой половине 2023 года на 26,5 процента, составив 166 миллиардов кубометров против 225,7 миллиарда годом ранее. Данные приводит РИА Новости со ссылкой на отчет «Газпрома».

Добыча в указанный период также резко уменьшилась на сопоставимые 24,7 процента, до 179,5 миллиарда кубометров, а по нефти и газовому конденсату показатель вырос на 8,8 процента, до 36,31 миллиона тонн.

В компании объяснили такую динамику воздействием погодных, экономических и политических факторов. С погодными условиями там связали сокращение поставок на российский рынок, сказалась более мягкая, чем в 2022-м зима. Экспорт сократился в первую очередь из-за потери существенной части европейского рынка. В Европе стали потреблять меньше российского газа из-за замедления экономики, больших запасов топлива и ухудшения отношений с Москвой.