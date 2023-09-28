Китайская платежная компания Helipay планирует выйти на рынок РФ

Китайская платежная компания Helipay начала переговоры с рядом российских банков об организации трансграничных расчетов между компаниями двух стран, сообщил представитель компании Рустем Закирзянов. Об этом пишет РБК.

По его словам, в настоящее время китайским бизнесменам сложно вести расчеты с Россией. Он уточнил, что платежи за машины нередко идут месяцами.

Компании необходимо, отметил Закирзянов, чтобы российские банки предоставили возможность оплаты за товары для клиентов в Китае с тем, чтобы ускорить процедуру расчетов.

По его словам, в том случае, если Helipay удастся зайти на российский рынок, она приведет с собой огромную массу предпринимателей, малые предприятия, ИП и другие китайские предприятия.

Финансист уточнил, что компания ведет переговоры с одним системно значимым банком и двумя более мелкими кредитными организациями.