Костин возмутился использованием на верфях ОСК 90-летних станков из ФРГ

Глава банка ВТБ Андрей Костин рассказал РБК, что на петербургских верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) применяются устаревшие станки, в том числе со времен Второй мировой войны.

«Я вчера был на трех предприятиях [ОСК] в Питере, там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года», — заявил банкир на VII Московском финансовом форуме.

«Люди с гордостью говорят: «Вот у нас станок, ему 90 лет». Я говорю: «Ну это же не исторический памятник», — высказался Костин.

ОСК — это российский государственный судостроительный холдинг, в структуру которого входят порядка 40 проектно-конструкторских бюро и научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

До этого Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК. По его словам, в компании была проведена проверка, которая выявила множество проблем, в частности «огромную финансовую дыру». Кроме того, специалисты выявили глубокое технологическое отставание, особенно в гражданском судостроении. Корпоративное управление находится на низком уровне.