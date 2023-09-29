ФАС возбудила несколько антимонопольных дел из-за цен на бензин

В России провели первичный анализ на рынке нефтепродуктов. По его итогам Федеральной антимонопольной службой (ФАС) были возбуждены антимонопольные дела, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что территориальные органы ведомства обнаружили признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Нарушения выявили УФАС по Белгородской области, УФАС по Ростовской области, УФАС по Ставропольскому краю, УФАС по Краснодарскому краю, а также УФАС по Республике Дагестан.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФАС сообщили о планах территориальных органов проверить возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива на территории РФ.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов. В правительстве отметили, что в совещании приняли участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители органов власти.