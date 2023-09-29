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ФАС возбудила несколько антимонопольных дел на рынке нефтепродуктов

В России провели первичный анализ на рынке нефтепродуктов. По его итогам Федеральной антимонопольной службой (ФАС) были возбуждены антимонопольные дела, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

ФАС возбудила несколько антимонопольных дел из-за цен на бензин
© РИА Новости

Отмечается, что территориальные органы ведомства обнаружили признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Нарушения выявили УФАС по Белгородской области, УФАС по Ростовской области, УФАС по Ставропольскому краю, УФАС по Краснодарскому краю, а также УФАС по Республике Дагестан.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФАС сообщили о планах территориальных органов проверить возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива на территории РФ.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов. В правительстве отметили, что в совещании приняли участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители органов власти.

Новак пояснил, что в результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива произошло снижение цен на бирже.

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