ФАС возбудила несколько антимонопольных дел из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько антимонопольных дел в нескольких российских регионах по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС отмечает, что территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона "О защите конкуренции". Так, Белгородское УФАС возбудило дело в отношении АО "Осколнефтеснаб", Ростовское УФАС - в отношении OOO "Газпромнефть-Региональные продажи". Ставропольское УФАС возбудило два дела в отношении ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм".

"Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене", - поясняет ведомство.

Кроме того, Краснодарское УФАС возбудило дело в отношении ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО" по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а Дагестанское УФАС возбудило дело в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций по признакам незаконной координации экономической деятельности.

"Президент ассоциации координировал деятельность ее членов - владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо", - говорится в сообщении.