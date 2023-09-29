Глава ВТБ заявил об отсутствии интереса к акциям «Яндекса»

Глава ВТБ Костин заявил об отсутствии интереса к акциям «Яндекса»
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что у него нет личного интереса к акциям «Яндекса». Потенциальный интерес банка к покупке доли в «Яндексе» обсуждается с мая этого года, сообщают «Ведомости».
В кулуарах Московского финансового форума Костин заявил журналистам, что личного интереса к акциям «Яндекса» у него нет, при этом от прочих комментариев отказался.
Ранее Костин заявлял, что госбанк входит в число участников «большого консорциума» инвесторов, добавив, что доля ВТБ еще будет обсуждаться. Вопрос приобретения может быть решён до конца года. Позднее Костин сообщил, что ВТБ не станет принимать участие в сделке по покупке доли в «Яндексе», потому что сделку без дисконта в 50%, предусмотренного в законодательстве, он считает плохой.
Однако в конце сентября Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что госбанк уже несколько месяцев обсуждает обмен своего пакета (около 7%) в крупнейшем ритейлере на Балканах Fortenova Grupa на акции IT-компании. Представитель ВТБ не подтвердил эти данные.