Поиск жилья для мигрантов предложили поручить российским работодателям

Российских работодателей, нанимающих мигрантов, призвали обязать обеспечивать своих иностранных работников жильем на время действия трудового договора. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на законопроект, который разработали в Госдуме.

По задумке депутатов, трудовых мигрантов можно будет селить в общежитиях, квартирах или частных домах, главное - официально зарегистрировать их по месту жительства. Работодатель получить право самостоятельно решать, как оплачивать жилье: за свой счет или вычитать из зарплаты работника.

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Один из авторов документа, член комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что сейчас работники-мигранты нередко живут в не подходящих для проживания вагончиках. Зарегистрировать их там нельзя, поэтому найти такого работника в случае необходимости может быть сложно.

«Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что законопроект не обяжет мигрантов, которые самостоятельно снимают квартиру или комнату с временной регистрацией, пользоваться услугами работодателя.

Если закон будет принят, за отсутствие у работников-мигрантов подходящего жилья и регистрации работодателей будут штрафовать: должностных лиц - на сумму от 40 тысяч до ста тысяч рублей, юрлиц - от 400 тысяч до полумиллиона рублей. Кроме того, будет возможна приостановка деятельности компании на срок от 30 до 90 суток.

«За мигрантов будут отвечать их работодатели. Или работодатель будет контролировать приглашенных работников, или будет платить рублем и собственной репутацией», - заявил Колунов.

По мнению директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, размещать трудовых мигрантов можно будет в соответствии с требованиями для общежитий - не менее шести квадратных метров на человека, высота потолков - не менее 2,5 метра, в одной комнате не должны жить больше четырех человек.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук предположил, что российским компаниям будет выгодно строить для работников-мигрантов рабочие поселки.

Ранее общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве» обратилась к российским властям с просьбой обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания.