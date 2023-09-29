ЦБ может обязать банки остановить продажу ряда продуктов физлицам

По итогам осенних проверок Банк России может впервые воспользоваться своим правом остановить продажу отдельными банками некоторых продуктов и требовать их обратный выкуп. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ХХ Международного банковского форума.

Она отметила, что ЦБ РФ видит положительные сдвиги в отношении защиты прав потребителей, однако некоторые проблемы все еще есть.

Набиуллина напомнила, что у регулятора есть право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп, при условии, что данные продукты были проданы недобросовестным образом. Она отметила, что весной были выявлены некоторые нарушения при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов, особенно в крупных банках. Глава ЦБ РФ пообещала повторить осенью эти проверки. Набиуллина подчеркнула, что, если будут обнаружены повторные нарушения, то в этот раз регулятор оставляет за собой право применить жесткие меры.

Также стало известно, что Банк России готовит предложения по законопроекту о кратном увеличении штрафов банков за недобросовестные продажи своих продуктов.

Глава регулятора отметила, что ряд банков утверждают, что их прибыль от того, что они "неправильно продали", гораздо больше, чем штрафы, которые банки могут заплатить.

"Сейчас готовятся предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы", - сказала она в ходе XX Международного банковского форума.

Набиуллина напомнила, что в некоторых странах такие штрафы многомиллионные и многомиллиардные.