В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Раффайзенбанка произошел сбой. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе финансовой организации рассказали, что клиенты могут испытывать сложности в проведении операций.
«Мы уже работаем над устранением проблемы», — подчеркнули в банке.
В пресс-службе не уточнили, по какой причине возникли неисправности и сколько времени потребуется на их устранение.
Напомним, что Раффайзенбанк является дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International AG и работает в России с 1996 года. В настоящее время Raiffeisen Bank International рассматривает различные варианты будущего российского подразделения, в том числе и полный выход из его капитала.
В мае австрийский банк заявлял, что не может точно сказать, что будет предпочтительнее для группы в текущей ситуации — выделение российского бизнеса или его продажа местным компаниям.