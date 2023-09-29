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В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Раффайзенбанка произошел сбой. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе финансовой организации рассказали, что клиенты могут испытывать сложности в проведении операций.

В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой
© globallookpress.com

«Мы уже работаем над устранением проблемы», — подчеркнули в банке.

В пресс-службе не уточнили, по какой причине возникли неисправности и сколько времени потребуется на их устранение.

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Напомним, что Раффайзенбанк является дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International AG и работает в России с 1996 года. В настоящее время Raiffeisen Bank International рассматривает различные варианты будущего российского подразделения, в том числе и полный выход из его капитала.

В мае австрийский банк заявлял, что не может точно сказать, что будет предпочтительнее для группы в текущей ситуации — выделение российского бизнеса или его продажа местным компаниям.

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