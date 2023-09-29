В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Раффайзенбанка произошел сбой. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе финансовой организации рассказали, что клиенты могут испытывать сложности в проведении операций.

«Мы уже работаем над устранением проблемы», — подчеркнули в банке.

В пресс-службе не уточнили, по какой причине возникли неисправности и сколько времени потребуется на их устранение.

Напомним, что Раффайзенбанк является дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International AG и работает в России с 1996 года. В настоящее время Raiffeisen Bank International рассматривает различные варианты будущего российского подразделения, в том числе и полный выход из его капитала.