Нефтяники могут не получить выплаты по демпферу за сентябрь
Средние биржевые цены бензина Аи-92 и летнего дизеля по итогам сентября превысили уровень обнуления демпфера по этим видам топлива, следует из расчетов ТАСС на основе данных СПбМТСБ. Таким образом, нефтяные компании могут не получить выплаты по демпферу за сентябрь.
Согласно приказу ФАС, средняя цена бензина Аи-92 и дизеля за налоговый период рассчитывается как среднеарифметическое значение биржевого индекса СПбМТСБ для европейской части России.
Так, по расчетам ТАСС, средняя цена реализации бензина Аи-92 на бирже в сентябре составила 64,08 тыс. рублей за тонну, а дизельного топлива - 68,616 тыс. рублей за тонну. При этом, согласно Налоговому кодексу, предельная средняя цена по демпферу для бензина Аи-92 в 2023 году составляет 64,62 тыс. рублей за тонну, дизеля - 62,59 тыс. рублей за тонну. В случае превышения определенного Налоговым кодексом уровня цен демпферные выплаты за налоговый период должны обнуляться.