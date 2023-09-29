Нефтяники могут не получить выплаты по демпферу за сентябрь

Средние биржевые цены бензина Аи-92 и летнего дизеля по итогам сентября превысили уровень обнуления демпфера по этим видам топлива, следует из расчетов ТАСС на основе данных СПбМТСБ . Таким образом, нефтяные компании могут не получить выплаты по демпферу за сентябрь.

Так, по расчетам ТАСС, средняя цена реализации бензина Аи-92 на бирже в сентябре составила 64,08 тыс. рублей за тонну, а дизельного топлива - 68,616 тыс. рублей за тонну. При этом, согласно Налоговому кодексу, предельная средняя цена по демпферу для бензина Аи-92 в 2023 году составляет 64,62 тыс. рублей за тонну, дизеля - 62,59 тыс. рублей за тонну. В случае превышения определенного Налоговым кодексом уровня цен демпферные выплаты за налоговый период должны обнуляться.