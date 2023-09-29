"Лукойл" и "Норникель" зарегистрировали в ЯНАО компанию по добыче нефти

"Лукойл - Западная Сибирь" (дочернее предприятие "Лукойла") и компания "Заполярьенефтегаз", конечным бенефициаром которой является "Норникель", создали в Ямало-Ненецком автономном округе компанию по добыче нефти и попутного нефтяного газа "Варейнефтегаз". Это следует из данных ЕГРЮЛ.