Венгрия отреагировала на решение Украины по банку OTP

Власти Венгрии считают недостаточным решение Украины о временном приостановлении статуса банка OTP как «международного спонсора [конфликта]», заявил в интервью агентству MTI пресс-секретарь МИД республики Мате Пацолай. Об этом пишет ТАСС.

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Банк ОТР и пять греческих судоходных компаний были включены в список за сотрудничество с Россией. В пятницу, 29 сентября, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины заявили о приостановке статуса и выразили надежду на смягчение позиции Венгрии и Греции по соответствующим вопросам.

Пацолай отметил, что временная приостановка негативного статуса банка со стороны агентства не повлияла на ситуацию в целом.